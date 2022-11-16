Кадыров ответил на объявление его в розыск СБУ
2022-11-16 23:06
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск.
В своем Telegram-канале Кадыров написал, что готов явиться в то место и в то время, которое ему укажут СБУ.
Он отметил, что искать его не надо, а также напомнил, что не раз бывал на Украине. При этом его поимкой никто не был озадачен.
Кадыров со ссылкой на данные разведки сказал, что никто не собирается предпринимать действий для его реального розыска.
Опубликовано: Светлана Репина
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