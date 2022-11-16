Кадыров оценил объявление себя в розыск СБУ, заявив о готовности поехать в Украину
2022-11-16 23:10
Рамзан Кадыров прокомментировал решение Службы безопасности Украины объявить его в розыск.
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что Служба безопасности Украины проявляет беспрецедентную глупость, объявляя его в розыск, поскольку мировая общественность знает о том, что глава Чечни находится в её столице Грозном. Также Кадыров напомнил, что с начала спецоперации он уже несколько раз бывал в Украине.
Завершая последние к СБУ, Рамзан Кадыров отметил, что готов лично приехать в место, которое агенты Службы безопасности Украины назначат ему для встречи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины
В Болгарии началась паника из-за дефицита дров
Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше
Канцлер Австрии требует ограничить миграцию в Евросоюз
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории