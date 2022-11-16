США ответили Зеленскому: полностью уверены в падении украинских ракет в Польше
2022-11-16 23:11
Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США полностью уверены: в Польше упали украинские ракеты.
Он уточнил, что в Госдепартаменте полностью доверяют результатам расследования, проведенного польским правительством.
Пател высоко оценил профессионализм людей, которые расследуют инцидент.
При этом он подчеркнул, что США будут и далее передавать всю информацию Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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