США ответили Зеленскому: полностью уверены в падении украинских ракет в Польше

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США полностью уверены: в Польше упали украинские ракеты.

Он уточнил, что в Госдепартаменте полностью доверяют результатам расследования, проведенного польским правительством.

Пател высоко оценил профессионализм людей, которые расследуют инцидент.

При этом он подчеркнул, что США будут и далее передавать всю информацию Украине.