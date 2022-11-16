Украина призывает исключить Россию из G20

Верховная рада Украины приняла постановление с предложением исключить Россию из G20. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаров.

Тем временем на саммите G20, состоявшемся в Индонезии, лидеры стран «Большой двадцатки одобрили итоговую резолюцию.

В ней говорится, что большинство государств G20 осуждают конфликт на Украине, но существуют и другие мнения.

В документе подчеркивается необходимость соблюдать международное право и не допускать угрозы использования ядерного оружия.