Украина призывает исключить Россию из G20
2022-11-16 23:19
Верховная рада Украины приняла постановление с предложением исключить Россию из G20. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаров.
Тем временем на саммите G20, состоявшемся в Индонезии, лидеры стран «Большой двадцатки одобрили итоговую резолюцию.
В ней говорится, что большинство государств G20 осуждают конфликт на Украине, но существуют и другие мнения.
В документе подчеркивается необходимость соблюдать международное право и не допускать угрозы использования ядерного оружия.
Опубликовано: Светлана Репина
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