Паралимпийский комитет Беларуси лишили членства в МПК
2022-11-16 23:32
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Беларуси в организации.
В среду, 16 ноября 2022 года, Международный паралимпийский комитет принял решение о приостановке членства Республики Беларусь в данной неправительственной организации.
Ранее из МПК был исключён Паралимпийский комитет Российской Федерации, что президент объединения Павел Рожков счёл незаконным и заявил о намерении обратиться в ООН для урегулирования данной ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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