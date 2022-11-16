Паралимпийский комитет Беларуси лишили членства в МПК

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Беларуси в организации.

В среду, 16 ноября 2022 года, Международный паралимпийский комитет принял решение о приостановке членства Республики Беларусь в данной неправительственной организации.

Ранее из МПК был исключён Паралимпийский комитет Российской Федерации, что президент объединения Павел Рожков счёл незаконным и заявил о намерении обратиться в ООН для урегулирования данной ситуации.