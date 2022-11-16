Арестович: армия России пошла в наступление в Запорожской области
Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает о начале российской наступательной операции в Запорожье.
17 ноября внештатный советник Владимира Зеленского дал интервью российскому журналисту-иноагенту Марку Фейгину, где публично заявил, что солдаты армии России пошли в наступление на позиции украинских войск в Запорожской области. По словам Арестовича, командование ВСУ пока не располагает подробностями о российской наступательной операции, но она может быть "достаточно неприятной" для Киева.
Примечательно, что ранее глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что к линии разграничения в регионе стянулись 5 тысяч польских наёмников для штурма ЗАЭС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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