Арестович: армия России пошла в наступление в Запорожской области

Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает о начале российской наступательной операции в Запорожье.

17 ноября внештатный советник Владимира Зеленского дал интервью российскому журналисту-иноагенту Марку Фейгину, где публично заявил, что солдаты армии России пошли в наступление на позиции украинских войск в Запорожской области. По словам Арестовича, командование ВСУ пока не располагает подробностями о российской наступательной операции, но она может быть "достаточно неприятной" для Киева.

Примечательно, что ранее глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что к линии разграничения в регионе стянулись 5 тысяч польских наёмников для штурма ЗАЭС.