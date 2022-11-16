США не дадут Вооруженным силам Китая стать самыми сильными в мире
2022-11-16 23:55
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты не допустят превращения ВС Китая в самые сильные в мире.
Он отметил, что для этого США будут укреплять свой военный потенциал, хотя Китай намерен превзойти Америку в военной сфере.
Милли уточнил, что США будут первое военной державой в мире и через пять лет, и через пятьдесят.
Ранее в Пентагоне сообщали, что Китай наращивает ядерный потенциал и модернизирует средства доставки такого арсенала.
Опубликовано: Светлана Репина
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