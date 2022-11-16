США не дадут Вооруженным силам Китая стать самыми сильными в мире

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты не допустят превращения ВС Китая в самые сильные в мире.

Он отметил, что для этого США будут укреплять свой военный потенциал, хотя Китай намерен превзойти Америку в военной сфере.

Милли уточнил, что США будут первое военной державой в мире и через пять лет, и через пятьдесят.

Ранее в Пентагоне сообщали, что Китай наращивает ядерный потенциал и модернизирует средства доставки такого арсенала.