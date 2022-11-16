Генштаб Беларуси: Польша готовится к наступательной войне
2022-11-16 23:59
Замначальника генштаба Вооруженных сил Беларуси, генерал-майор Валерий Гнилозуб указал на милитаризацию Польши.
По его словам, это указывает на подготовку польских военных к наступательной войне.
Гнилозуб рассказал, что в Польше начали формировать две дополнительных механизированных дивизии сухопутных войск.
Ожидается, что одна из таких дивизий расположится на востоке Польши практически у белорусской границы.
Опубликовано: Светлана Репина
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