Генштаб Беларуси: Польша готовится к наступательной войне

Замначальника генштаба Вооруженных сил Беларуси, генерал-майор Валерий Гнилозуб указал на милитаризацию Польши.

По его словам, это указывает на подготовку польских военных к наступательной войне.

Гнилозуб рассказал, что в Польше начали формировать две дополнительных механизированных дивизии сухопутных войск.

Ожидается, что одна из таких дивизий расположится на востоке Польши практически у белорусской границы.