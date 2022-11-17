57-летняя Шанайя Твейн рассказала о своей обнаженной фотосессии в грязи
2022-11-17 00:34
Шанайя Твейн рассказала, как в свои 57 лет снялась в обнаженной фотосессии, где присутствовала только грязь.
Она сказала, что с возрастом стала спокойнее относиться к своему телу и меньше переживать о том, как она выглядит.
Твейн также рассказала о неуверенности, которая преследовала ее в подростковом возрасте, объяснив, что ее нынешняя уверенность в себе не всегда присутствовала.
Например, Шанайя никогда не надевала бикини на пляж в подростковом возрасте, зато сейчас вполне ожжет себе это позволить.
Опубликовано: Светлана Репина
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