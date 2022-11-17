В Германии может обанкротиться более 300 тысяч компаний
2022-11-17 00:44
Издание Focus сообщает, что около 300 тыс. немецких компаний столкнулись с риском банкротства.
Это означает, что каждое десятое предприятие в Германии может разориться в ближайшее время.
При этом количество компаний, который грозит банкротство, увеличивается. С марта оно выросло на 15,6%.
Основные причины такой ситуации – дорогая энергия, проблемы в цепочках поставок, высокая инфляция.
Опубликовано: Светлана Репина
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В Германии может обанкротиться более 300 тысяч компаний
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