В Германии может обанкротиться более 300 тысяч компаний

Издание Focus сообщает, что около 300 тыс. немецких компаний столкнулись с риском банкротства.

Это означает, что каждое десятое предприятие в Германии может разориться в ближайшее время.

При этом количество компаний, который грозит банкротство, увеличивается. С марта оно выросло на 15,6%.

Основные причины такой ситуации – дорогая энергия, проблемы в цепочках поставок, высокая инфляция.