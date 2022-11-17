МАГАТЭ: несколько украинских АЭС отключены от электросети

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что из Киева получена информация об отключении нескольких украинских атомных станций от электросети.

Он уточнил, что речь идет о нескольких АЭС в западной части Украины, куда в ближайшие недели должны были направиться миссии агентства.

В частности, по просьбе украинской стороны эксперты МАГАТЭ собирались посетить Ровенскую, Южно-Украинскую, Хмельницкую АЭС, а также Чернобыль.

На данный момент Хмельницкая АЭС работает за счет резервного источника энергии – дизельных генераторов.