Небензя: Запад использует Украину как полигон для испытаний своего оружия
2022-11-17 01:19
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в полигон для испытаний западного оружия.
Он отметил, что это уже признал и министр обороны Украины, а США и вовсе занимаются планированием и руководством боевыми действиями.
Небензя подчеркнул, что страны НАТО поставляют Украине оружие и тем самым оказываются вовлечены в конфликт.
Ранее бывший президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Запада на примере Украины учатся использовать технику и оружие НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
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