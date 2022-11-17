Небензя: Запад использует Украину как полигон для испытаний своего оружия

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в полигон для испытаний западного оружия.

Он отметил, что это уже признал и министр обороны Украины, а США и вовсе занимаются планированием и руководством боевыми действиями.

Небензя подчеркнул, что страны НАТО поставляют Украине оружие и тем самым оказываются вовлечены в конфликт.

Ранее бывший президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Запада на примере Украины учатся использовать технику и оружие НАТО.