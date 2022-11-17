Президент Байден поздравил республиканцев с победой на выборах
2022-11-17 03:57
Президент Джо Байден поздравил Республиканскую партию с победой на выборах в палату представителей США.
Президент Джо Байден поздравил лидера Республиканской партии Кевина Маккарти с победой на выборах в палату представителей США.
"Я поздравляю Маккарти с победой и готов работать вместе сч республиканцами", - сказал он.
По прогнозам CNN республиканцы получают 218 мест, что обеспечивает им контроль над палатой представителей.
Ранее сообщалось о победе Демократической партии в выборах в сенат.
Опубликовано: Максим Алексеев
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