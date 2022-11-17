Испытания Марка Горонка: жизнь с бомжами, клиническая смерть, потеря семьи

Известный актер, звезда картины "Ты у меня одна" Марк Горонок перенес в жизни много испытаний. Колония, пробемы со здоровьем, кома, потеря семьи, нереализованность в профессии и не только.

Простой судьбу известного российского актера Марка Горонка, известного зрителям по ролям в картинах "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо" не назовешь.

17 ноября талантливому артисту исполнилось 48 лет.

Горонок стал "показывать характер", когда из семьи ушел отец, полюбив другую женщину. С сыном родитель продолжал общаться, но тот факт, что папа бросил семью, поселил в душе Марка горькую обиду на долгие годы.

Он стал делать все назло отцу связался с дурной компанией, злоупотреблял алкоголем, ввязывался в драки и даже побывал в колонии, совершив преступление. Благодаря родителю со связями он отделался 9 месяцами в МЛС.

После печального опыта Марк образумился, получив аттестат и с первого раза поступив в ЛГИТМиК.