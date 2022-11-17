Испытания Марка Горонка: жизнь с бомжами, клиническая смерть, потеря семьи
Известный актер, звезда картины "Ты у меня одна" Марк Горонок перенес в жизни много испытаний. Колония, пробемы со здоровьем, кома, потеря семьи, нереализованность в профессии и не только.
Простой судьбу известного российского актера Марка Горонка, известного зрителям по ролям в картинах "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо" не назовешь.
17 ноября талантливому артисту исполнилось 48 лет.
Горонок стал "показывать характер", когда из семьи ушел отец, полюбив другую женщину. С сыном родитель продолжал общаться, но тот факт, что папа бросил семью, поселил в душе Марка горькую обиду на долгие годы.
Он стал делать все назло отцу связался с дурной компанией, злоупотреблял алкоголем, ввязывался в драки и даже побывал в колонии, совершив преступление. Благодаря родителю со связями он отделался 9 месяцами в МЛС.
После печального опыта Марк образумился, получив аттестат и с первого раза поступив в ЛГИТМиК.
-
Горонку посчастливилось попасть на курс Дмитрия Астрахана, который выделял талантливого юношу, защищал, когда того хотели отчислить за прогулы, пьянство, драки.
Известность актер обрел также благодаря Астрахану, который снял его в главных ролях в картинах "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо".
Позже был гепатит, потеря семьи, попытка самоубийства, после которой тот впал в кому и наконец перезагрузка.
Марк встретил женщину Анну, которая родила ему единственную дочь Лизу.
Следующее испытание - авария, где сильно пострадала мать актера. Уход за ней стоил артисту потери семьи.
Сейчас Горонок служит в охране, так как зарплата в театре его не устраивает.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины
Студентка из России раскрыла неприглядную правду об учебе в Японии
Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше
Республиканцы получили большинство в Палате представителей США, их поздравил Байден
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории