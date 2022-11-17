«Возвращаюсь отдохнувший»: Гарик Харламов передумал уходить из Comedy Club

Возвращение шоумена вызвало ажиотаж среди зрителей, и этому событию даже посвящен отдельный номер.

41-летний комик Гарик Харламов скоро опять появится в популярном шоу. Телеведущий уже набрался сил для новых выпусков, сообщает Космополитен.

Резидентом Comedy Club Гарик является уже 17 лет. Артист в начале октября неожиданно заявил, что уходит, чтобы уступить место другому комику- Андрею Бебуришвили.

Харламов объяснил неожиданный уход своей усталостью и желанием дать дорогу молодым. Но уже завтра выйдет очередной выпуск популярного шоу.

Оказалось, что шоумен опять вышел на сцену в паре с Павлом Волей. Он рассказал, что за период его отсутствия среди партнеров по проекту многое изменилось. Харламов заверил: он опять полон сил и готов к работе.

«Чтобы оценить, что имеешь, сначала ты должен это потерять. Я это понял, когда похудел. Две недели в Comedy Club без меня, а столько всего произошло: сольник Бебуришвили на ТНТ, видео Мадонны в белье, крах криптовалют... Чтобы не подвергать мир опасности, я возвращаюсь отдохнувший: в эту пятницу снова в Comedy Club будем общаться с гостями вместе с Пашей», — заявил Гарик.

"Уход" Харламова из шоу в своем номере обыграют Руслан Пегов и Мария Панган. А Клава Кока откроет тайну: как же ей удалось приобрести билет на концерт за 10 миллионов рублей.

Резиденты также предложат гостье уникальную услугу, показав за сценой секретный уголок Павла Воли. Реалити-шоу канала «Влюбись, если сможешь» на ТНТ презентуют ведущая Анна Хилькевич с другими участниками.

Если Гарик возвратится в привычную ему роль, Бебуришвили окончательно стал ведущим «Прожарки».