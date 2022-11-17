Си Цзиньпин публично отругал премьера Канады Трюдо на саммите G20

В ходе проходящего на Бали саммита G20 была записана беседа председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Китайский лидер отругал канадца за то, что он слил их предыдущие переговоры в прессу.

"Все, о чем мы говорили вчера, просочилось в прессу. Это неуместно. Это не то, как вы говорите", - сказал Си Цзиньпин (который использовал переводчика ) Джастину Трюдо.

Си добавил, что искренность позволяет вести разговор с взаимным уважением, а без него его исход бывает сложно предсказать. Разговор состоялся на саммите G20 в Индонезии.

Председатель КНР выразил недовольство сообщениями в прессе о том, что Джастин Трюдо выступил во вторник на встрече политиков G20 по поводу предполагаемого шпионажа и вмешательства Китая в выборы в Канаде . По сообщению Reuters , это была первая встреча двух политиков за три года.

"Мы в Канаде верим в свободный, открытый и честный диалог и намерены продолжать этот путь. Мы постараемся работать вместе конструктивно, но будут вещи, в которых мы не согласны", - заявил Трюдо в ответ Цзиньпину.

Прежде чем премьер-министр Канады закончил говорить, китайский председатель, выглядевший слегка раздраженным, прервал его, сказав: "Создайте условия, создайте условия, хорошо?" Затем он улыбнулся, пожал руку Трюдо и ушел.

Ход переговоров лидеров Канады и Китая изначально не разглашался министерствами обеих стран. Во вторник Си и Трюдо разговаривали всего 10 минут. Это была одна из неформальных встреч Председателя КНР.

Премьер-министр Канады сказал после встречи, что знает, что не все переговоры с лидерами будут легкими. Он также указал на разницу между системами Канады и Китая, заявив, что последняя не всегда "настолько открыта, насколько демократические лидеры должны быть для своих граждан".

Напряженность в отношениях между Канадой и Китаем началась в 2018 году, когда был арестован генеральный директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. В ответ Китай арестовал двух канадцев по обвинению в шпионаже. Позже все трое были освобождены.

Очередной арест, произошедший во время проходящего саммита G20, не способствовал разрядке отношений. Канадская полиция задержала сотрудника крупнейшего в Канаде производителя электроэнергии Hydro-Quebec, который занимался изучением материалов аккумуляторов. Мужчину подозревают в краже коммерческой тайны для Китая.