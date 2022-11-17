Дочь Глюк'oZы призналась, что долгое время «сидела на транквилизаторах»

Лидия Чистякова-Ионова сейчас переживает не очень простой период взросления, ее звездная мать старается всячески поддерживать дочь.

Лидия Чистякова-Ионова, как и ее звездная мать, пишет песни и выступает на сцене под псевдонимом ray! У юной артистки уже есть свои поклонники, с которыми девушка делится личным.

В частности, 15-летняя Лидия в личном блоге неожиданно призналась, что она из-за проблем со сном употребляла психотропные препараты.

«У меня бессонница. Я купила себе для хорошего сна чай, потому как долгое время сидела на транквилизаторах. Были проблемы со сном. Летом с них слезла, но проблемы со сном не прекратились. Решила изучать травы и пить полезные чаи вместо того, чтобы принимать таблетки», — сказала она.

Лидия сейчас переживает не очень простой период взросления. Наталья Ионова старается поддерживать дочь, несмотря на пагубное пристрастие наследницы - курение. Из-за этого Лида была отчислена из двух школ.

Родители позволяют дочери выражать индивидуальность с помощью внешних атрибутов. Девушка красит волосы, прокалывает пирсинги, наносит яркий макияж.

При этом певица отметила, что о полной свободе речи пока не идет. Артистка хочет просто установить с ребенком доверительные отношения.

Издание напоминает, что у Глюк'oZы есть также 11-летняя дочь Вера. Девочки появились на свет в браке звезды с миллионером Александром Чистяковым.