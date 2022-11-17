Пока Пугачева отдыхает в Израиле, в России активизировались ее двойники
Пародисты покинувших страну звезд на пике популярности в заявках на новогодние корпоративы.
В России начинается сезон подготовки к новогодним праздникам. Как и в прежние времена, Примадонну позволить себе может мало кто. Однако возможность послушать хиты звезды у многих коллективов есть.
А споют их двойники Аллы Борисовны. «Известия» сообщают, что сейчас, как никогда, вырос спрос на пародистов покинувших страну звезд. В том числе и 73-летней Пугачевой, которая обосновалась на Святой земле.
Популярность таких артистов подтвердил и продюсер Леонид Дзюник.
«Лучшие пародисты Пугачевой - мужчины, она это и сама говорила. Из зала все равно непонятно: фонограмму включают — и погнали», — заявил он.
Второе место по популярности среди пародистов - у Верки Сердючки. «Кому не хочется потанцевать под ''Все будет хорошо''?», - считает Дюник.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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