Пока Пугачева отдыхает в Израиле, в России активизировались ее двойники

Пародисты покинувших страну звезд на пике популярности в заявках на новогодние корпоративы.

В России начинается сезон подготовки к новогодним праздникам. Как и в прежние времена, Примадонну позволить себе может мало кто. Однако возможность послушать хиты звезды у многих коллективов есть.

А споют их двойники Аллы Борисовны. «Известия» сообщают, что сейчас, как никогда, вырос спрос на пародистов покинувших страну звезд. В том числе и 73-летней Пугачевой, которая обосновалась на Святой земле.

Популярность таких артистов подтвердил и продюсер Леонид Дзюник.

«Лучшие пародисты Пугачевой - мужчины, она это и сама говорила. Из зала все равно непонятно: фонограмму включают — и погнали», — заявил он.

Второе место по популярности среди пародистов - у Верки Сердючки. «Кому не хочется потанцевать под ''Все будет хорошо''?», - считает Дюник.