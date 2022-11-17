Эксперты объяснили, правда ли, что молоко укрепляет кости

По мнению ученых, на здоровье негативное влияние оказывают лактоза и галактоза, которые содержатся в молоке и ускоряют процесс старения.

О пользе молока мы знаем с детства. Но одни, вырастая, перестают употреблять этот напиток, а другие, напротив, - пьют еще больше. Один из аргументов пристрастия к молоку - то, что оно укрепляет кости. Так ли это на самом деле?

Шведский университет в Уппсале в 2014 году опубликовал результаты исследования с участием 43 тысяч женщин и 61 тысячи мужчин.

Ученые наблюдали пищевые привычки и рацион испытуемых в течение 11 лет. В итоге эксперты пришли к выводу: среди тех, кто пил молоко на регулярной основе, смертность выше у обоих полов. У женщин, кроме того, чаще случаются переломы. Но нужно отметить, что это касается лишь тех добровольцев, которые выпивали свыше 3 стаканов молока в день.

По мнению ученых, на здоровье негативное влияние оказывают лактоза и галактоза, которые содержатся в молоке – они ускоряют процесс старения. Но, если отдавать предпочтение йогуртам и другим кисломолочным продуктам, риск переломов не возрастает. Эксперты объясняют такой эффект тем, что брожение понижает концентрацию лактозы, сообщает Рамблер.

А ученые из Гарварда после проведения исследования пришли к выводу: регулярное употребление молока даже может провоцировать рак. Таким фактором способен стать гормон эстроген, которого много в коровьем молоке.

То есть, потребление молока на плотность костей не влияет. Наоборот - чрезмерная любовь к такому напитку может быть опасной для здоровья.