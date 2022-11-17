У найденной по ДНК сестры Водяновой нашли сходство с фотографом супермодели

Пользователи считают, что «надо быть слепым», чтобы не увидеть, как похожа Дженифер на продюсера, благодаря которому она получила мировую славу.

У истории с найденной Натальей Водяновой через 22 годы сестры - новый поворот. Публика сначала заподозрила, что девушка, которую в свое время отдали на усыновление в США, на самом деле - родная дочь супермодели.

Комментаторы в Сети придерживаются этой точки зрения потому, что Наталья сама сказала, что это она предложила матери отдать ребенка на удочерение, так как они жили бедно, а отец ребенка ничем не помогал. Но как 18-летняя будущая звезда подиума могла давать матери такие советы, если речь не шла именно о ее ребенке?

Кроме того, найденная по ДНК родственница внешне не очень похожа на своих якобы сестер - Оксану и Кристину. Но зато пользователи Сети нашли у девушки, которой при усыновлении сменили имя Маша на Дженифер, общие черты с фотографом блондинки, сообщает СтарХит.

Речь идет об Алексее Васильеве, который открыл миру таких селебрити, как Ольга Куриленко и Катерина Шпица. Наталья тоже именно с ним начинала карьеру. Водянова называла его гением и благодарила в интервью.

Мужчина показывал будущую звезду Vogue и агентству Viva Models, где не получил одобрительных отзывов о красоте будущей супермодели, но продолжал верить в нее. Потеряв надежду прославить девушку в России, Васильев отправил ее в Париж, там ее заметил Жан-Поль Готье, и она получила мировую славу.

Увидев совместное фото Васильева и Водяновой, пользователи Сети убедились, что Дженнифер их дочь. «Как две капли», «Глаза очень похожи», «Надо быть слепым, чтобы не увидеть их сходства», — поделились мнением комментаторы.