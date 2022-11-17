Прокуратура Гамбурга обвинила двоих мужчин в поддержке российской СВО в Украине

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения двум мужчинам, предположительно пропагандирующим пророссийские взгляды в социальных сетях и поддерживающим СВО в Украине, сообщает DPA.

Как сообщили в прокуратуре, 31-летний "последователь национал-большевистской идеологии" создал Telegram-канал для распространения своих политических взглядов.

Также мужчина публиковал записи в других социальных сетях, хвалящие действия Владимира Путина. Его арестовали в августе этого года. и с тех пор находится под стражей.

Второй обвиняемый, 24-летний мужчина, трижды обвиняется в пособничестве и подстрекательстве, в том числе за добавление буквы «Z» в Telegram-канал.

В Германии использование этого символа в определенных ситуациях наказуемо, поскольку оно якобы является одобрением и поддержкой СВО в Украине.

В прошлом месяце суд Гамбурга рассмотрел аналогичное дело в отношении мужчины, который в марте наклеил букву «Z» на заднее стекло своей машины. /Суд наложил на 62-летнего мужчину штраф в размере 60 дневных ставок по 50 евро каждая (всего 3000 евро), но мужчина решил подать апелляцию.

25 октября дело было пересмотрено. Мужчина получил более высокое наказание — штраф в размере 80 дневных ставок (всего 4000 евро).