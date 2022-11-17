Знатоки рассказали, как ухаживать за фикусом зимой, чтобы он сохранял пышную крону

Здоровое растение активно растет и развивается, а при болезни сбрасывает листву и даже может погибнуть.

В канун зимы нужно позаботиться и о домашних растениях. В том числе о таком популярном, как фикус.

В частности, фикусу с наступлением осени необходимо больше света. Горшок с цветком желательно переставить поближе к окну. Если позволяют размеры, то - прямо на подоконник, чтобы фикус мог подпитаться солнечными лучами.

Если это по каким-то причинам нереально, надо призвать на помощь фитолампы, включать их на 8-10 часов ежедневно.

Надо обеспечить растению оптимальную температуру: горячий и сухой воздух, а также низкая влажность ему противопоказаны. Так же, как и сквозняки.

Лучше, если фикус будет зимовать в прохладных условиях. В этот период ему не нужны частые поливы - чем их меньше, тем лучше.