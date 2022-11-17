Объявлена воздушная тревога по всей Украине: Сообщения о взрывах Киеве, Днепре и Одессе

Утром в центре и на востоке Украины была объявлена ​​воздушная тревога. СМИ и социальные сети сообщают о звуках взрывов в Киеве, Днепре и Одессе, а также в Черниговской и Харьковской областях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинские власти.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что целью стал объект инфраструктуры и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепропетровской области ракеты попали в два объекта.

Портал "Украинская правда" сообщает, что незадолго в Киеве также были слышны взрывы в 9 утра по местному времени. Там работает противовоздушная оборона.

Также поступали сообщения о взрывах в Полтавской и Черкасской областях. Пока неизвестно, были ли это попадания или сработала система ПВО.