Объявлена воздушная тревога по всей Украине: Сообщения о взрывах Киеве, Днепре и Одессе
2022-11-17 11:10
Утром в центре и на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ и социальные сети сообщают о звуках взрывов в Киеве, Днепре и Одессе, а также в Черниговской и Харьковской областях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинские власти.
Глава Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что целью стал объект инфраструктуры и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепропетровской области ракеты попали в два объекта.
Портал "Украинская правда" сообщает, что незадолго в Киеве также были слышны взрывы в 9 утра по местному времени. Там работает противовоздушная оборона.
Также поступали сообщения о взрывах в Полтавской и Черкасской областях. Пока неизвестно, были ли это попадания или сработала система ПВО.
Опубликовано: Николай Скира
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