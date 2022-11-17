На 77-м году жизни ушел из жизни легендарный фигурист Александр Горшков
Бывший муж олимпийской чемпионки Людмилы Пахомовой пережил свою первую жену на 36 лет.
Знаменитый советский фигурист Александр Горшков ушел сегодня из жизни. Как сообщает Космополитен, о потере сообщил Александр Коган, гендиректор Федерации фигурного катания России.
«Александр Георгиевич отдал фигурному катанию всю свою жизнь. Его вклад в развитие советского, российского и мирового фигурного катания неоценим», — подчеркнул Коган.
Горшков родился в Москве 8 октября 1946 года. В 20 лет он попал в группу тренера Елены Чайковской, она подобрала фигуристу пару – Людмилу Пахомову, которая к тому моменту была звездой в Советском Союзе.
В 1970 году, через четыре года после знакомства, Александр и Людмила поженились. Свадьбу чемпионы сыграли после своей победы на чемпионате мира в Любляне.
Фигуристы создали неповторимый стиль катания и назвали его «русским». Горшков и Пахомова выиграли золото на Олимпиаде-1976 в австрийском Инсбруке. Фигуристы стали шестикратными чемпионами мира.
В 1977-м году в их семье родилась дочь Юлия. Вскоре у Людмилы выявили опухоль лимфатической системы, от которой звезда фигурного катания умерла в 39 лет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Financial Times: Украина лжет и подрывает доверие НАТО
Кольцо за 11 тысяч долларов: 34-летний жених сделал предложение 53-летней Татьяна Булановой
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
Little Big выступит для российской компании на корпоративе в Ереване за 6 000 000 рублей
Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше