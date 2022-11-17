Лабрадора, пострадавшего от наводнения на юго-востоке Мексики, не бросили в беде
2022-11-17 11:34
Спасатели, плававшие по затопленным после наводнения улицам, обнаружили пса, который стоял в воде, отчаянно прижимаясь к стене здания.
Хороший мальчик замёрз и был сильно напуган, но, к счастью, его мучения кончились.
Добряки прекрасно знают, что каждая жизнь важна, и нужно помогать всем, кому это необходимо — будь то человек или собака.
Пса посадили в лодку, а позже стало известно, что один из спасителей, служащий флота, взял животное в свой дом.
Опубликовано: Игнат Ветров
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