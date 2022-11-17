В ветвях рождественской ёлки центра Нью-Йорка обнаружилась маленькая сова

Каждый год прохожие, оказавшиеся в Рокфеллеровском центре Нью-Йорка США, могут полюбоваться тем, как туда привозят огромную рождественскую ёлку.

На сей раз дерево оказалось с удивительным сюрпризом — в его ветвях скрывалась маленькая сова.

Птица, проделавшая путешествие длиной более 300 километров, была не только напугана, но и истощена и обезвожена.

Один из рабочих, устанавливавших ёлку, завернул сову в одеяло и отнёс её в центр дикой природы.

Сообщается, что птица, по понятным причинам получившая кличку Рокфеллер (или Рокки для краткости), быстро пошла на поправку. Как только сова окончательно придёт в себя после долгой поездки, её выпустят на волю.