В ветвях рождественской ёлки центра Нью-Йорка обнаружилась маленькая сова
2022-11-17 11:39
Каждый год прохожие, оказавшиеся в Рокфеллеровском центре Нью-Йорка США, могут полюбоваться тем, как туда привозят огромную рождественскую ёлку.
На сей раз дерево оказалось с удивительным сюрпризом — в его ветвях скрывалась маленькая сова.
Птица, проделавшая путешествие длиной более 300 километров, была не только напугана, но и истощена и обезвожена.
Один из рабочих, устанавливавших ёлку, завернул сову в одеяло и отнёс её в центр дикой природы.
Сообщается, что птица, по понятным причинам получившая кличку Рокфеллер (или Рокки для краткости), быстро пошла на поправку. Как только сова окончательно придёт в себя после долгой поездки, её выпустят на волю.
Опубликовано: Марат Беглов
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