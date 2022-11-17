Байден подверг критике заявление Зеленского, что на Польшу упали российские ракеты

Президент США Джо Байден поставил под сомнение комментарий Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая в польском местечке Пшеводув, не украинского происхождения.

"Доказательства этого не подтверждают", — сказал Байден журналистам в Белом доме после возвращения с саммита G20 на Бали.

Слова американского лидера цитирует Reuters.

В среду, 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором утверждал, что ракета, на Польшу упала не ракета украинских ПВО.

Как он отметил, "нет сомнений, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар и добавил, что опирался на отчеты, представленные ему военными.

Он также обратился с просьбой разрешить украинской стороне участвовать в расследовании этого инцидента.

Власти Польши, НАТО и США заявили, что все указывает на то, что убившая двух поляков ракета была запущена с территории Украины.

"У нас нет доказательств того, что ракета была запущена Россией, есть большая вероятность, что это была ракета ПВО Украины", - сказал президент Польши Анджей Дуда.