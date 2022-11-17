Ученые предостерегают: миллионы людей на планете рискуют потерять слух
Верным признаком того, что звук вреден, является звон в ушах. Услышав его, надо по возможности дать ушам отдохнуть.
Ученые бьют тревогу: подросткам и молодым людям от 12 до 34 лет грозит потеря слуха. Причина тому - наушники с очень громкой музыкой.
Такой вывод сделали медики Южной Каролины из США в своем метаисследовании. Они отмечают, что громкие звуки излишне перегружают сенсорные клетки и структуры уха, сообщает Вокруг света.
Если воздействие слишком долгое, повреждения могут оказаться необратимыми: в ушах появится шум, а слух снизится. По оценкам ученых, небезопасные методы прослушивания используют от 0,67 до 1,35 миллиарда жителей планеты в возрасте от 12 до 34 лет.
Эксперты напоминают, что безопасным уровнем шума считаются 85 децибел. Это аналогично шуму автомобильной трассы в час пик. Обычная беседа - 60 децибел, шум фена - около 90. А музыка в наушниках - все 105 децибел.
Отоларинголог медуниверситета Южной Каролины, ведущий автор исследования Лорен Диллард уточнил, что верным признаком того, что звук вреден, является звон в ушах. Услышав его, надо по возможности дать ушам отдохнуть.
Во время концертов лучше быть подальше от динамиков, наушники выбирать с опцией фонового шумоподавления. И, разумеется, не слушать долго музыку на максимальной громкости.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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