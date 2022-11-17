Рыбак из Бени-Суэйфа, что в Египете, чуть не задохнулся из-за собственного улова
Врачам отделения неотложной помощи одной из больниц Бени-Суэйфа (Египет) оставалось только удивляться, глядя на очередного пациента.
40-летний мужчина находился в критическом состоянии и едва дышал.
Выяснилось, что у него в горле застряла рыбина, которую, к счастью, успешно извлекли (при этом чешуйчатая злодейка, почти задушившая несчастного, была ещё жива).
Сообщается, что пациент в порядке и больше ни на что не жалуется.
Но остаётся самый главный вопрос — а как вообще случилось такое несчастье.
Рыбак, поймавший рыбину и снявший её с крючка, заметил, что поплавок второй удочки пришёл в движение.
Чтобы не упустить ещё одну поклёвку, мужчине надо было освободить руки.
Он сунул пойманную рыбу себе в рот, скользкое создание вывернулось из зубов рыболова и очутилось в горле.
К счастью, рыба не полностью забила дыхательные пути, иначе пострадавший не смог бы даже добраться до больницы.
Опубликовано: Антон Райт
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