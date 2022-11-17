Фермер из Янчжоу, что в провинции Цзянсу Китая научил свою собаку воровать соседских кур

APS
2022-11-17 11:50

Он отлично выдрессировал свою собаку, вот только животное, само о том не подозревая, стало соучастником преступной деятельности.

Сообщается, что глава криминального дуэта был задержан полицией.

Неизвестно, какое наказание ему грозит, но многократно обворованный сосед уверяет, что благодаря бурной деятельности умной собачки он лишился нескольких сотен кур.

Опубликовано: Игнат Ветров