Москвич нового поколения на электричестве и бензине уже выпущен

APS
2022-11-17 12:02

Более 30 лет лет новых моделей автомобиля "Москвич" не было. А сейчас наконец-то...

Одобрение на электрическую и бензиновую версии автомобиля «Москвич-3» получено.

Озвучены сертификаты на первую после 30-летнего перерыва модель «Москвич».

Известны уже и габариты, и характеристики, и… "благодетель". «Москвичом-3» станет JAC JS4 - китайский переднеприводной кроссовер длиной 4410 мм.

Опубликовано: Наталья Гончарова