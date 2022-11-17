Москвич нового поколения на электричестве и бензине уже выпущен
2022-11-17 12:02
Более 30 лет лет новых моделей автомобиля "Москвич" не было. А сейчас наконец-то...
Одобрение на электрическую и бензиновую версии автомобиля «Москвич-3» получено.
Озвучены сертификаты на первую после 30-летнего перерыва модель «Москвич».
Известны уже и габариты, и характеристики, и… "благодетель". «Москвичом-3» станет JAC JS4 - китайский переднеприводной кроссовер длиной 4410 мм.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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