Кольцо за 11 тысяч долларов: 34-летний жених сделал предложение 53-летней Татьяна Булановой

Звезда 90-х не скрывала роман с молодым бизнесменом, они состоят в отношениях почти два года. Ранее Буланова говорила, что не собирается под венец.

Татьяна Буланова в третий раз выходит замуж. Предложение своей 53-летней возлюбленный сделал 34-летний Валерий Руднев. Как сообщает КП, об этом написала в соцсетях подруга певицы Елена Королева.

Звезда 90-х не скрывала роман с молодым любовником, они состоят в отношениях почти два года. Ранее Буланова говорила, что не собирается под венец, но ее подруга выложила фото Татьяны с обручальным кольцом с сияющими бриллиантами на безымянном пальце.

"Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani", - так подписала фото приятельница Булановой.

Кольцо певицы сделано из платины, с крупным камнем танзанитом в 2 карата, в огранке из бриллиантов. Такое украшение на сайте бренда стоит 11 тысяч долларов.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев познакомились на вечеринке в Санкт-Петербурге. Сейчас пара живет вместе. Дети звезды приняли нового кавалера мамы и не препятствуют их отношениям.

Руднев в молодости профессионально занимался большим теннисом, потом ушел в бизнес. В Петербурге предприниматель держит сеть кафе быстрого питания.