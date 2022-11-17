В Беларуси вводится обязательной распределение для студентов платной формы обучения
2022-11-17 12:25
В Беларуси студентов ВУЗов, обучающихся платно, также будут обязательно распределять.
Глава Совета Республики Наталья Кочанова сообщила, что Министерству образования Беларуси поручено изменить особенности распределения студентов ВУЗов.
По ее словам, ведомству поручено разработать план, согласно которому студенты платной формы обучения будут распределяться в обязательном порядке.
"Министерству образования, вузам поставлена задача — распределять не только тех, кто учился на бюджетной основе, а распределять всех", - заявил Кочанова.
Опубликовано: Николай Скира
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
«Нафтогаз»: несколько объектов газодобывающей инфраструктуры Украины полностью разрушены
Financial Times: Украина лжет и подрывает доверие НАТО
Будина объяснила, почему поддержала спецопераци России в Украине
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины