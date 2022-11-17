Эрдоган: «зерновая сделка» продлена на 120 дней
2022-11-17 12:26
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о продлении сделки по вывозу зерна из портов Украины.
17 ноября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в пресс-релизе заявил о том, что «зерновая сделка» по вывозу сельсхозпродукции из Украины продлена на очередные 120 дней.
Действие нынешнего соглашения между Россией, Украиной, Турцией и по вывозу зерновых культур из украинских портов по Чёрному морю в наиболее нуждающиеся страны заканчивается 19 ноября текущего года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эрдоган: «зерновая сделка» продлена на 120 дней
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