Эрдоган: «зерновая сделка» продлена на 120 дней

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о продлении сделки по вывозу зерна из портов Украины.

17 ноября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в пресс-релизе заявил о том, что «зерновая сделка» по вывозу сельсхозпродукции из Украины продлена на очередные 120 дней.

Действие нынешнего соглашения между Россией, Украиной, Турцией и по вывозу зерновых культур из украинских портов по Чёрному морю в наиболее нуждающиеся страны заканчивается 19 ноября текущего года.