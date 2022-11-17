Будина обратилась к матерям России, призвав готовить сыновей к участию в спецоперации

Актриса Ольга Будина поделилась личным опытом относительно проведения частичной мобилизации в РФ. Артистка убеждена, что мамы должны готовить своих сыновей к службе.

Ольга Будина убеждена, что спецоперация в Украины закончится еще очень не скоро. Будущие солдаты должны быть в хорошей физической форме, чтобы защищать родное государство.

Своими соображениями по поводу артистка поделилась в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

Актриса считает, что подростки не должны без конца сидеть в гаджетах, а родители должны мотивировать их на обучение стрельбе, преодоление трудностей, физическую выносливость.

Будина отметила, что если ее 18-летнему наследнику Науму придет повестка, тот пойдет на фронт.

Сын знаменитости появился на свет в браке с Алексеем Наумовым. Пара развелась спустя 2 года после свадьбы.