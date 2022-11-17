Польша допустит экспертов из Украины на место взрыва ракеты в Люблинском воеводстве

Эксперты из Украины также осмотрят место взрыва в польском Пшеводове, сообщил вице-спикер Сейма Рышард Терлецки.

Польская сторона утверждает, что на местечко в Люблинском воеводстве, вероятно, упала ракета украинской ПВО. Власти Киева это отрицают.

"Мы очень серьезно относимся к расследованию этого инцидента", - подчеркнул вице-спикер Сейма Польши Рышард Терлецки на вопрос журналистов о взрыве в Пшеводове.

Он заверил, что в изучении этого места и всех обстоятельств примут участие украинские специалисты. На вопрос, сколько времени займет их работ, политик ответил, что это зависит от темпа их работы.

Во вторник, 15 ноября в 15:40 в Пшеводове произошел взрыв. Посол Польши в НАТО Томаш Шатковски заявил в интервью Polsat News, что информация НАТО и выводы польских служб указывают на то, что украинская ракета ПВО.