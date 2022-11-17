53-летняя Буланова выходит замуж за предпринимателя, который ее на 19 лет младше

Певица Татьяна Буланова совсем недавно и не думала о замужестве. Теперь же знаменитость хвастается шикарным кольцом, которое подарил ей возлюбленный.

Татьяна Буланова сообщила фанатам о том, что выходит замуж предпринимателя, который младше ее на 19 лет, о чем сообщает портал «СтарХит».

На фото в соцсетях Буланова предстала с кольцом из платины с огромными бриллиантами.

На новость отреагировала подруга артистки, назвав певицу счастливой невестой и отметив, что кольцо, которое презентовал будущий муж исполнительницы, от Tiffani.