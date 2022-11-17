53-летняя Буланова выходит замуж за предпринимателя, который ее на 19 лет младше
2022-11-17 13:35
Певица Татьяна Буланова совсем недавно и не думала о замужестве. Теперь же знаменитость хвастается шикарным кольцом, которое подарил ей возлюбленный.
Татьяна Буланова сообщила фанатам о том, что выходит замуж предпринимателя, который младше ее на 19 лет, о чем сообщает портал «СтарХит».
На фото в соцсетях Буланова предстала с кольцом из платины с огромными бриллиантами.
На новость отреагировала подруга артистки, назвав певицу счастливой невестой и отметив, что кольцо, которое презентовал будущий муж исполнительницы, от Tiffani.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
«Нафтогаз»: несколько объектов газодобывающей инфраструктуры Украины полностью разрушены
Financial Times: Украина лжет и подрывает доверие НАТО
Будина объяснила, почему поддержала спецопераци России в Украине
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины