Задержанный инженер Запорожской АЭС признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины
2022-11-17 13:40
Задержанный спецслужбами инженер Запорожской АЭС рассказал о передаче украинской стороны данных о сотрудниках «Росатома» и позициях ВС РФ.
17 ноября новостное агентство РИА сообщило о том, что задержанный инженер службы физической защиты Запорожской АЭС по поручению украинских спецслужб передавал Киеву сведения как о находящихся на атомной электростанции сотрудниках «Росатома», так и о местоположении российских солдат и военной техники в Энергодаре.
Помимо прочего инженер ЗАЭС помогал ВСУ наносить удары по атомной электростанции и прилегающей к ней территории, сообщая, куда попадают выпущенные украинской армии снаряды по объектам атомной электростанции, корректируя огонь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
«Нафтогаз»: несколько объектов газодобывающей инфраструктуры Украины полностью разрушены
Financial Times: Украина лжет и подрывает доверие НАТО
Будина объяснила, почему поддержала спецопераци России в Украине
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины