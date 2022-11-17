Задержанный инженер Запорожской АЭС признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Задержанный спецслужбами инженер Запорожской АЭС рассказал о передаче украинской стороны данных о сотрудниках «Росатома» и позициях ВС РФ.

17 ноября новостное агентство РИА сообщило о том, что задержанный инженер службы физической защиты Запорожской АЭС по поручению украинских спецслужб передавал Киеву сведения как о находящихся на атомной электростанции сотрудниках «Росатома», так и о местоположении российских солдат и военной техники в Энергодаре.

Помимо прочего инженер ЗАЭС помогал ВСУ наносить удары по атомной электростанции и прилегающей к ней территории, сообщая, куда попадают выпущенные украинской армии снаряды по объектам атомной электростанции, корректируя огонь.