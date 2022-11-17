«Нафтогаз»: несколько объектов газодобывающей инфраструктуры Украины полностью разрушены

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев сообщил о разрушении нескольких объектов газодобывающей инфраструктуры на востоке Украины.

17 ноября председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев на официальном веб-сайте сайте компании сообщил о нескольких разрушенных и повреждённых объектах газодобывающей инфраструктуры «Укргаздобыча» в результате «прилётов» со стороны России на востоке Украины.

Чернышев в своём пресс-релизе также заявил о том, что специалисты «Укргаздобычи» в настоящее время оценивают последствия и масштаб повреждений объектов газодобывающей инфраструктуры.