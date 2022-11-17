Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
Дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины, атаковал подстанцию энергомоста в Крыму неподалеку от Феодосии.
Сообщается, что удар был нанесен по электроподстанции «Кафа». Однако атака оказалась неудачной — инфраструктура не пострадала. Энергоподстанция продолжает работать в штатном режиме.
Данная подстанция была построена рядом с Феодосией в 2015 году после возвращения Крыма в состав РФ для борьбы с энергетической блокадой полуострова. Благодаря ей в Крым вернулось электричество.
В настоящее время высказываются предположения, что ударом по крымской подстанции украинские власти решили ответить на бомбардировки энергетически важных объектов со стороны России. Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
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