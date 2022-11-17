Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста

Дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины, атаковал подстанцию энергомоста в Крыму неподалеку от Феодосии.

Сообщается, что удар был нанесен по электроподстанции «Кафа». Однако атака оказалась неудачной — инфраструктура не пострадала. Энергоподстанция продолжает работать в штатном режиме.

Данная подстанция была построена рядом с Феодосией в 2015 году после возвращения Крыма в состав РФ для борьбы с энергетической блокадой полуострова. Благодаря ей в Крым вернулось электричество.

В настоящее время высказываются предположения, что ударом по крымской подстанции украинские власти решили ответить на бомбардировки энергетически важных объектов со стороны России. Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.