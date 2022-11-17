Эрдоган: Россия и США договорились не применять ядерное оружие на встрече в Анкаре

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Москва и Вашингтон на недавних переговорах в Анкаре условились воздержаться от использования ядерного оружия.

Как сообщил Эрдоган, информация, которую он получил от начальника турецкой разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие.

Это заявление Эрдогана прозвучало сразу после его возвращения из Индонезии, где он принимал участие в очередном саммите «большой двадцатки».

Ранее о том, что представители России и США намерены обсудить вопрос о неприменении ядерного оружия, сообщило информационное агентство CNN.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать результаты российско-американских переговоров в Анкаре. Также не последовало никаких комментариев и со стороны администрации США.