Певица Шакира отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре

Шакира передумала и не будет выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, который начинается 20 ноября.

Звезда, которую жестко раскритиковали после того, как она изначально согласилась на выступление, в итоге решила отказаться, сообщает портал gsp.ro.

Колумбийская артистка, открывавшая чемпионаты мира по футболу в Германии (2006), ЮАР (2010) и Бразилии (2014), подверглась резкой критике со стороны болельщиков после того, как было объявлено о ее выступлении в Катаре, обвинив ее в том, что она таким образом поддерживает страну, которая находится в центре нескольких скандалов. Позже ее бывший партнер и экс-защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике также решил не участвовать в этом мероприятии.

"Мне сказали, что Шакира не будет выступать на церемонии открытия. Но я не знаю, будет ли она играть тас другую роль", — заявила журналистка Адриана Дорронсоро, слова которой цитирует испанское издание Marca.

Интересно, что Дуа Липа, певица из Великобритании, также опровергла слухи о том, что она должна была выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Звезда не хочет ехать в Катар из-за нарушения прав человека в этой стране.

"Было много предположений, что я спою на открытии чемпионата мира. Это не соответствует действительности, мы даже не договаривались об этом. Я буду поддерживать Англию дома и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда там решатся вопросы прав человека", — сказала Дуа Липа, которую цитирует The Guardian.