Эрдоган: США и РФ не рассматривают возможность применения ядерного оружия
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ни США, ни РФ на данный момент не рассматривают возможность применения оружия массового поражения.
17 ноября турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о том, что президент Турции Тайип Эрдоган, со ссылкой на спецслужбы, заявил о том, что ни Вашингтон, ни Москва «на данный момент» не планируют использовать тактическое ядерное оружие.
Эрдоган также подчеркнул, что стремится к посредничеству в диалоге и организации активных встреч между главами российской и американской разведок для урегулирования всех возможных вопросов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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