Чипсы приравняли к табаку: ученые назвали продукты, которые вызывают зависимость
В этом списке чипсы, картофель фри, печенье, полуфабрикаты и мороженое. Ученые призывают не считать их обычными продуктами.
Ученые университета Мичигана и Технологического института Вирджинии США назвали продукты, которые вызывают зависимость.
Они провели исследования, которые доказывают: речь идет о продуктах высокой степени обработки.
Как и сигареты, они вызывают компульсивное употребление. В мозге человека происходит изменение участков, которые влияют на настроение, самочувствие и отвечают за тягу к еде или сигаретам.
В частности, могут провоцировать зависимость чипсы, картофель фри, печенье, полуфабрикаты и мороженое, сообщает КП. По мнению экспертов, ключ к разгадке нужно искать в большом количестве рафинированных углеводов и жиров в составе этих продуктов.
Их обрабатывают таким образом, чтобы было трудно устоять перед ними, а употребление дарило большое удовольствие. Один из авторов исследования Александр ди Феликантонио считает, что нужно перестать думать о таких продуктах, как об обычной еде.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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