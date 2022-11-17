Чипсы приравняли к табаку: ученые назвали продукты, которые вызывают зависимость

В этом списке чипсы, картофель фри, печенье, полуфабрикаты и мороженое. Ученые призывают не считать их обычными продуктами.

Ученые университета Мичигана и Технологического института Вирджинии США назвали продукты, которые вызывают зависимость.

Они провели исследования, которые доказывают: речь идет о продуктах высокой степени обработки.

Как и сигареты, они вызывают компульсивное употребление. В мозге человека происходит изменение участков, которые влияют на настроение, самочувствие и отвечают за тягу к еде или сигаретам.

В частности, могут провоцировать зависимость чипсы, картофель фри, печенье, полуфабрикаты и мороженое, сообщает КП. По мнению экспертов, ключ к разгадке нужно искать в большом количестве рафинированных углеводов и жиров в составе этих продуктов.

Их обрабатывают таким образом, чтобы было трудно устоять перед ними, а употребление дарило большое удовольствие. Один из авторов исследования Александр ди Феликантонио считает, что нужно перестать думать о таких продуктах, как об обычной еде.