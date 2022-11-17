Кот вне закона: почему в Норвегии запрещают держать домашних любимцев

Речь идет о поселке Баренцбурге на норвежском архипелаге Шпицберген. Власти считают опасным проживание котов там, где есть угроза бешенства.

Коты обожаемы миллионами людей. Их держат во всех частях планеты, но есть город, где проживание котов запрещено законом. Где находится это место, почему там не разрешают жить котикам?

Как уточняет Рамблер, речь идет о поселке Баренцбурге на норвежском архипелаге Шпицберген. В свое время это было процветающее место: там вели хозяйства, проводили всевозможные ярмарки. В поселке была оранжерея, работал бассейн с морской водой. Обитали здесь и коты.

Но в конце девяностых Барсиков выдворили из Баренцбурга, запретив любителям кошек привозить на архипелаг этих животных. Причина кроется в простой заботе о животных.

Дело в том, что власти считают опасным проживание четвероногих там, где есть угроза распространения бешенства и эхинококкоза, которыми домашних животных могут заразить лисы и грызуны.

К слову, запрет на жительство котов не единственный на архипелаге. Шпицберген также известен тем, что людям здесь нельзя умирать. Умирающих отправляют на Большую землю, потому что на архипелаге попросту нет кладбищ из-за трудностей с захоронением.