Песков прокомментировал предложение Зеленского о «публичных переговорах»
2022-11-17 15:17
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предложение Владимира Зеленского о «публичных переговорах».
17 ноября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского о проведении «публичных переговоров» между Москвой и Киевом заявив о том, что «таких переговоров не бывает».
Песков также отметил, что киевский режим «не хочет никаких переговоров», ввиду чего спецоперация России на Украине продолжается, а все её цели должны быть полностью выполнены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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