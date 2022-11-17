Песков прокомментировал предложение Зеленского о «публичных переговорах»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предложение Владимира Зеленского о «публичных переговорах».

17 ноября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского о проведении «публичных переговоров» между Москвой и Киевом заявив о том, что «таких переговоров не бывает».

Песков также отметил, что киевский режим «не хочет никаких переговоров», ввиду чего спецоперация России на Украине продолжается, а все её цели должны быть полностью выполнены.