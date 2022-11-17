Врачи посадили Ларису Гузееву на жесткую диету
Звезда российского кино и телевидения много лет с попеременным успехом ведет борьбу с лишним весом.
Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева опять решила худеть. Как известно, звезда давно ведет активную борьбу с ненавистными килограммами. Она в очередной раз обратилась за помощью в детокс-центр, сообщает КП.
Чтобы привести себя в порядок, Лариса Андреевна уехала из Москвы в Кисловодск. Здесь врачи спецклиники посадили ее на жесткую диету.
«Нахожусь в спа-отеле, где есть австрийская терапия и индийская аюрведа. Все это дополняется свежайшим нарзаном и тамбуканской грязью. Больше нигде так нельзя расслабиться, отпустить все заботы. Режим питания здесь согласно концепции. Процедуры действенные и только по назначению медиков после диагностики», — поделилась телеведущая.
Гузеева попросила лечащего врача быть с ней более строгой. «Потому что нужно сдуваться, я и сдуваюсь, но очень медленно», — отметила Лариса Андреевна. Диетолог заверила звезду, что она скоро сможет похвастаться постройневшей фигурой.
Ранее актриса не однажды признавалась, что любит вкусно и много поесть. Это негативно сказывается на ее фигуре. «Собрать себя очень сложно, без высококлассных специалистов не получилось бы», — заявляла актриса.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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