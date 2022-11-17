ВКС России уничтожили цеха украинского оборонного предприятия в Павлограде
В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация уничтожила цеха украинского оборонного предприятия в Павлограде.
17 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о то, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточные удары по территории объекта оборонно-промышленного комплекса Украины и в Днепропетровской области.
Конашенков уточнил, что в результате нанесённых российской авиацией ударов были уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для украинской армии в Павлограде.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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