Российская армия уничтожила цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии уничтожили цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.

В среду, 17 ноября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации в результате удара из высокоточного оружия поразили цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.

Конашенков пояснил, что на данном объекте украинского оборонно-промышленного комплекса производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня противника.