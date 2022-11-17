Российская армия уничтожила цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии уничтожили цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.
В среду, 17 ноября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации в результате удара из высокоточного оружия поразили цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.
Конашенков пояснил, что на данном объекте украинского оборонно-промышленного комплекса производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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