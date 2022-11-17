Уехавшая из России группа Little Big споет для россиян за гонорар в 6 миллионов рублей

Участники Little Big перебрались в США и планировали гастроли по этой стране, но не сумели продать билеты. Музыканты также не смогли дать концерты в Европе

Выступившие против спецоперации на Украине солисты группы Little Big готовы выступить на корпоративе российской компании в Ереване за гонорар 6,5 миллиона рублей, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Readovka.

Участники Little Big перебрались в США и планировали гастроли по этой стране, но не сумели продать билеты. Музыканты также не смогли дать концерты в Европе и потеряли доходы от частных корпоративов.

Солист Илья Прусикин ранее жаловался на безденежье и сказал, что не в силах помогать маленькому сыну, который живет сейчас с бывшей женой.

При этом, несмотря на осуждение СВО, Илья Прусикин и Софья Таюрская приняли предложение спеть на корпоративе российской компании. Но не в России, в а Ереване.

В райдере солисты Little Big затребовали перелет бизнес-классом, а также люксовый номер в пятизвездочном отеле. В их номере должна поджидать звезд «фруктовая тарелка, свежие ягоды, авокадо, ореховое ассорти, кокосовая вода и кефир».

Группе должен быть также представлен Maybach с «молчаливым водителем».

Ранее продюсер Леонид Дзюдик уточнял, сколько группа потеряла из-за своего переезда. По его словам, концерты коллектива отменили в России и за границей, что лишило Little Big около 70 миллионов рублей.